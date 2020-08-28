CHP'nin heykel sevdası bitmiyor! Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'tan canlı heykel çalışması
CHP'li belediyeler arasında, heykel yapma konusunda büyük bir yarış var. Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi, yaptığı son çalışmayla rakipleriyle arasındaki farkını ortaya koydu.
CHP'li belediyeler yine heykel yarışıyla gündemde. CHP'li Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi, yaptığı son çalışmayla rakipleriyle arasındaki farkını ortaya koydu.
CANLI HEYKELLER SOKAK SOKAK GEZDİ
Koronavirüs nedeniyle insanların evde fazlasıyla sıkıldığını düşünerek harekete geçen CHP'li Maltepe Belediyesi, canlı heykel gösterileri yapmaya başladı.
5 GÜN DEVAM ETTİ
22 Ağustos'ta başlayan canlı heykel gösterileri, 27 Ağustos'a kadar devam etti.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Ağustos'ta Maltepe sahilde yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından, "Maltepe Sokak Festivali ile tüm mahallerimizde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün; Çınar, Büyükbakkalköy ve Altayçeşme mahallerimizde ve Maltepe sahil alanında sizlerle buluştuk." ifadeleriyle paylaşmıştı.
HEYKELE 17 MİLYON LİRA
AK Parti, 19 yıllık siyaset döneminde birçok mega projeyi halka kazandırırken, tüm önemli hamleleri eleştiren CHP, millete hizmet için aktarılan paraları heykele yatırdı. CHP'li belediyeler, son iki yılda yaklaşık 17 milyon lirayı heykel yapımına harcadı.