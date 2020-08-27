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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü

Son dakika... () kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Twitter'dan paylaşılan kritik mesajda; "Son son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki 2 PKKlı öldürüldü MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

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