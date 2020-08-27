HEM EKREM İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI, HEM DE BAKIRKÖY BELEDİYESİ AİT ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ!

Hasan Uzunyayla'nın; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğu öğrenildi.

Hasan Uzunyayla'nın, Bakırköy Belediyesi'nin şirketi Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BYUAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi de olduğu bildirildi. Hasan Uzunyayla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'nden maaş alıyor.