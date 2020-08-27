2020 DGS'ye giren adaylar dikkat! ÖSYM'den son dakika DGS açıklaması! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz binlerce öğrenci DGS sonuçlarını heyecanla bekliyor. Tercih yapmak için heyecan içinde olan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyurulurken, adayların YÖKSİS'teki eğitim bilgilerini kontrol ederek eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmeleri gerektiği açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2020 DGS ile ilgili ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.