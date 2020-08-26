Taksim'de katliam keşfi! Sokak sokak turladı...

MASHARİPOV GİBİ 'YALNIZ KURT'

Hürriyet'in haberine göre; 2017 yılbaşı gecesi Reina'yı basan DEAŞ'lı Masharipov gibi 'yalnız kurt' olduğu değerlendirilen H.S. Küçükçekmece'de bir otele yerleşti. Polisler oteli de izlemeye aldı. H.S. üzerinde siyah renk pantolon, siyah renk tişörtle dışarı çıktı. Yanında silah yoktu. Siyah bir şapka takıyor, virüs nedeniyle herkesin kullandığı tıbbi maskeyle dolaşıyordu. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Taksim bölgesinde eylem için keşif yaptı. Ara sokakları detaylarıyla inceledi. O anlarda MOBESE kameraları kayıtta, terörle mücadele polisleri peşindeydi.