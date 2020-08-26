YKS tercih sonuçları sorgulama işlemleri merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için tercih bildiriminde bulunan milyonlarca öğrenci, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için heyecan içinde olan öğrencilere müjdeli haber ÖSYM Başkanı'ndan gelmişti. Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercih sonuçları için bu haftayı işaret etmişti. YKS tercih sonuçlarının bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 YKS üniversite tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte cevaplar...

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 YKS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı konusunda bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.