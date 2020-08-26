O ülkeler Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor!

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye karşıtı cephe hem elindeki eski teknolojileri satma hem de Yunanistan'ı silahlandırarak soyma yarışına girişti. Mali yönden batık durumda olmasına rağmen silahlanma programını sürdüren Atina'nın modernizasyon ve hazır silah alımı kararları, bu ülkeye savaş gazı veren ülkeleri heyecanlandırdı. Yunan ordusuna bir yıldır yeni nesil 'Belharra' tipi fırkateyn satmak isteyen Fransa, 2 gemi için 3 milyar euro teklifinde indirime giderek fiyatı 2 milyara indirdi. Paris yönetimi, bu fiyata 3 yıllık destek paketinin yanı sıra pek çok füze ve silahı da dahil etti. İngiltere ise elindeki Type23 tipi firkateynleri Type26 ve daha ucuz olan Type31 ile değiştirmek istediğinden, kullanım dışı kalacak Type23'leri Atina'ya pazarlama uğraşında. İngiliz donanması bu gemilerden 3'ünü Yunanlılara satmak için girişim başlattı.