Kartal'da yangına müdahale eden itfaiyeye silahlı saldırı!

PATLAMA SESİNDEN SONRA BİR ACI HİSSETTİM



Açılan ateş sonrası yaralan İtfaiye eri Yasin Öztürk, Yangına müdahale etmek için araçtan indikten sonra müdahale esnasında bir silah sesi duyduk. O anda bir acı hissettim. Başkada bir şey hatırlayamıyorum. Kim ateş açtı görmedik. Yangına tam müdahale ederken oldu. Üstümü çıkardığımda hafif bir şekilde yaralandığımı fark ettim" diye konuştu.

