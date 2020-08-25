2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl öğrenciler için burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala, KYK yurt ve burs detayları araştırılmaya başlandı. Tercih yaptıkları üniversitelerin yakın konumunda bulunan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler başvuru takvimini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2020 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuru tarihi, üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin gündeminde. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.