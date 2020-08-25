S-400'ler Türkiye’de üretilecek! İkinci paket için anlaşma yakın...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçen yılki ilk partinin 'doğrudan alım' şeklinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yeni pakette teknoloji transferi ile birlikte ortak üretim süreçlerinin de başlayacağına işaret ediyor. S-400'ün teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi yerlileştirme adımlarının atılacağı, özellikle füzelerin bir kısmının, Türkiye'de üretiminin gündemde olduğu kaydediliyor.