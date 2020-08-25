Dünyayı tedavi ediyoruz! Onlarca ülkeden hasta geldi...

BÜTÜN ODALAR YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞEBİLİYOR

İstanbul Sancaktepe'de yapılan ve yine koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının verildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, diğer hastanelerden Covid-19 hastalarını transfer almaya başladıklarını belirterek, "Pandemi hastanelerinin yapılış amacı aslında, her iki yakaya da 1008'er yatak eklemek gibi görünse de, şu an aslında o yola çıkış amacından daha iyi bir yerdeyiz. Diğer hastanelerden pandemi hastalarını alıyor ve yönetiyoruz. Hastanelerimizin fiziki ve teknolojik şartları bir pandemi hastasını yönetmek için çok ideal. Bütün odalar tek kişilik, negatif basınçlı, hepafiltre dediğimiz özel filtrelerle donatılmış. 432 yoğun bakımı var ama geri kalan 576 yatağı da yoğun bakıma dönebiliyor. Açıldığımız günden itibaren Anadolu yakasındaki diğer hastanelerde teşhis konmuş ve yatırılması gereken pandemi hastalarını transfer almaya başladık. Bu şekilde diğer hastanelerin artık normal hastalarımıza hizmet vermesinin önünü açıldı" dedi.