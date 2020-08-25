Muhalif Alexei Navalny'i Putin mi zehirledi? Kremlin'den açıklama geldi

Durumu ağır olan muhalif Alexei Navalny'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından zehirlendiğine dair suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Bu iddiaları ciddiye almıyoruz. Bunlar doğru değil. Daha çok kuru gürültü" ifadelerini kullandı.

İDDİALARA SERT CEVAP

Rusya'da geçtiğimiz Perşembe günü Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tedavisi Almanya'da devam ediyor. Berlin'deki Charite Hastanesinin yaptığı açıklamaya Kremlin Sarayı'ndan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Navalny'nin Putin tarafından zehirlendiği yönündeki suçlamaları reddetti. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Peskov, "Bu iddiaları ciddiye almıyoruz. Bunlar doğru değil. Daha çok kuru gürültü. Bu nedenlere hiç ciddiye almadık" dedi.



Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Alman doktorlarının teşhislerinin aynı olduğunu fakat vardıkları sonuçların farklı olduğunu söyleyerek, "Maddenin ne olduğu henüz belirlenemezken Alman doktor arkadaşlarımızın neden bu kadar acele ettiğini anlamıyorum" dedi.





SUÇLUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Kremlin'nin açıklamasına karşılık Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmysh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçun tam olarak soruşturulmayacağı ve suçlunun bulunmayacağı çok net. Ancak, hepimiz suçlunun kim olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Daha öncede çeşitli saldırıların hedefi olan Muhalif Navalny, 2017 yılı Nisan ayında Moskova'da yüzüne yeşil antiseptik boya döküldüğü için hastaneye kaldırılmıştı ve zelyonka boya ile ikinci defa saldırıya uğramıştı. 2019'da ise izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmış, fakat cezaevinde hastalanması nedeniyle doktor muayenesinde, "Akut Arlerjik Reaksiyon" geçirdiği söylenmişti. Ancak, Navalny'nin özel doktoru, Navalny'nin toksin bir maddeye maruz kaldığını ve bu nedenle zehirlenmiş olabileceğini açıklamıştı.