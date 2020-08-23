Son depremler: Malatya'da deprem mi oldu? 23 Ağustos Malatya son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Malatya'da deprem mi oldu? 23 Ağustos Malatya son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son büyük depremlerin ardından Malatya'da yeni deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı. Hasar olup olmadığı yönünde merak sürüyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 23 Ağustos Malatya son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Merak edilen detaylar haberimizde...

23 AĞUSTOS MALATYA SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.56'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Başmezra Mahallesi olarak açıkladı.