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Malatya'da bir deprem daha! Malatya'daki deprem korkuttu

Son dakika haberleri... Malatya'da meydana geldi, Kandilli büyüklüğünü açıkladı. Son depremlerin ardından Malatya'dan bir deprem haberi daha geldi. Yapılan açıklamada, Malatya'daki depremin büyüklüğünün 4 olarak ölçüldüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Malatya'da bir deprem daha! Malatya'daki deprem korkuttu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı olmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.56'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Başmezra Mahallesi olarak açıkladı.

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