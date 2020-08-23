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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , resmi Twitter hesabından 23 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koronavirüs vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Ko0ca, önemli bir noktaya değindi. İşte 23 Ağustos'un koronavirüs vaka sayıları..

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Hemen hemen her ülkede görülen koronavirüs en çok ABD'yi vururken Türkiye salgını ilk günden bu yana kontrol altında tuttu.

Bakan Koca 23 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı 1.217 yeni vaka tespit edildi BAKAN KOCA 23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI 1.217 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Gerek koronavirüsün ilk çıktığı anda alınan tedbirler gerekse salgının ülkeye girişinden itibaren uygulanan tedavi yöntemleri dünyanı dikkatini çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün olduğu gibi bugün de vaka tablosunu paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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