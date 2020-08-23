AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Murat Ongun’un iddiasını 42 dakikada yalanlandı

AYSEVER: "BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"



Murat Ongun, özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Enver Aysever; Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" şeklindeki soru sordu.



ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"



Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."



"İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK"



Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullandı.



MURAT ONGUN, TROLLÜK YAPARAK ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NI DA HEDEF ALMIŞTI



Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı hedef aldı ve Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğini iddia etti.



Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Ahmet Poyraz'ın hesabını mesajına ekleyerek şu iddialarda bulundu:



"Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz."



Ongun, söz konusu mesajına metro girişindeki görüntüleri de eklemişti.



ONGUN, GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA ÖZÜR DİLEDİ!



Murat Ongun'un, söz konusu paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ongun, Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı videodaki kişinin Çekmeköy Belediyesi'ne ait olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu açıkladı ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan da özür diledi.



Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda; "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz 'dan özür dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.



Murat Ongun'un, daha sonra özür tweetini ve ilk tweetini silmesi dikkat çekti.







ONGUN: "ANADOLU AJANSI HAKLI, BEN HAKSIZ ÇIKTIM!"



Murat Ongun; Habertürk Genel Yayın Müdür Yardımcısı olduğu dönemde de Anadolu Ajansı'nı yalan haberle hedef almıştı. Murat Ongun; 9 Ocak 2007 tarihinde; yalanının ortaya çıkmasının ardından; "Anadolu Ajansı haklı ben, haksız çıktım!" ifadelerini kullanmıştı.







ANADOLU AJANSI MURAT ONGUN'UN; ''FOTOMONTAJ'' İDDİASINA NOTER'Lİ YANIT VERMİŞTİ



Murat Ongun'un; Habertürk Genel Yayın Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Anıtkabir ve Kocatepe Camii'ni birlikte gösteren fotoğrafın ''fotomontaj'' olduğu etmiş, fotoğrafın çekimi Noter huzurunda yeniden yapılmıştı.

Başkent Öğretmenevinin terasında noter huzurunda gerçekleştirilen fotoğraf çekimine, dönemin AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, dönemin Genel Müdür yardımcıları Tahsin Aktı ve Ahmet Tek, Ankara 25. Noter yeminli memuru Mustafa Yurttan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve söz konusu fotoğraf için bilirkişi tayin edilen Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve kameramanları, Habertürk ekibi ve diğer bazı basın kuruluşlardan gazeteciler katıldı..



Tolga Adanalı iddialara neden olan aynı kareyi, yeniden çekti ve noter, bu çekimi tespit tutanağı ile kayda geçirdi.

TUTANAK



Tutanakta, ''Anıtkabir ve Kocatepe Camii'ni gören pencereden dijital fotoğraf makinesi balkona konularak saat 14.06'da foto muhabiri Sami Tolga Adanalı tarafından STA 0427 kod numaralı fotoğraf çekildi. Halihazır durumu ile bulunduğu yerden Anıtkabir ve Kocatepe Camii aynı kare içerisinde yer aldı. İş bu fotoğraf, çıktısı alınarak, tutanağa aynen eklendi'' ifadelerine yer verildi.



Tespit tutanağı dönemin AA Genel Müdürü Bengi, dönemin Genel Müdür Yardımcısı Aktı ve bilirkişi Ümit Bektaş tarafından imzalandı. Habertürk'ten gelen ekip ise tutanağı imzalamadı. Habertürk muhabiri Gülin Yıldırımkaya, imzalamaya yetkili olmadıklarını söyledi.



ONGUN: ''AÇI KONUSUNDA AA GENEL MÜDÜRÜ HİLMİ BENGİ VE FOTOMUHABİRİ TOLGA ADANALI KESİNLİKLE HAKLI''



Murat Ongun da, Anıtkabir ile Kocatepe Camii'ni bir arada gösteren ve AA'nın 2007 takviminde kullanılan fotoğrafla ilgili ''Açı konusunda AA Genel Müdürü Hilmi Bengi ve fotomuhabiri Tolga Adanalı kesinlikle haklı'' demişti.



Ongun, Habertürk'ün ana haber bülteninde Ankara'da yıllardır ikamet eden insanların bile böyle bir açıdan haberdar olmadığını, AA fotomuhabiri Tolga Adanalı'nın böyle bir açıyı yakaladığını söyledi.

Ongun, AA'nın açı konusunda haklılığını ispatladığını belirterek, şunları kaydetti:



''Açı konusunda AA Genel Müdürü Hilmi Bengi ve fotomuhabiri Tolga Adanalı kesinlikle haklı. Tolga Adanalı tüm Ankaralıları şaşırtan bu açıyı yakaladı. Adanalı'yı bir kere değil, iki kere tebrik ediyorum. Çünkü Adanalı daha 13 ay önce Ankara'ya gelmiş bir fotomuhabiri. Yıllardır Ankara'da olan fotomuhabiri arkadaşlarımız maalesef bugüne kadar bu açıyı yakalayamadılar. Bugün noter, AA ve Habertürk ekipleri saat 14.00'da buluştular ve bu açının olduğunu herkese gösterdiler. Ankaralılar da şaşırdı. Tolga Adanalı'yı da Hilmi Bengi'yi de tebrik ediyorum.''



KENAN KIRAN / SABAH