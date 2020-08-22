22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 18 Ağustos'ta gözaltına alınan 34'ü TSK içinde aktif görevli 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u aktif görevde olan 36'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 10 zanlı da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE FETÖ OPERASYONU!


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