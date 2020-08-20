Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Kukawa bölgesinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaçırıldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.