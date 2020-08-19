Türkiye doğalgaz buldu mu? Doğalgaz metreküp 2020 fiyatı ne kadar? Tuna 1, Kıyıköy...

KORONAVİRÜS AŞISI MI BULUNDU?

Piyasada konuşulan, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz mı buldu" iddiasının dışında bir diğer iddia ise "Türkiye koronavirüs konusunda bir tedavi veya aşı bulmuş olabilir" iddiası oldu.

Türkiye'de tüm gözler Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberine çevrildi.

BORSA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.125,80 puana kadar yükselerek günü yüzde 2,95 artışla 1.124,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artan yüzde 6,30 ile elektrik oldu.

Analistler, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında düşüşler yaşandığını ifade ederek, 7,35 seviyesinde işlem gören dolar/TL'nin, 7,21'e kadar gerilediğini ve şu dakikalarda 7,28 seviyesinde seyrettiğini söyledi.

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