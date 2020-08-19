Türkiye doğalgaz buldu mu? Doğalgaz metreküp 2020 fiyatı ne kadar? Tuna 1, Kıyıköy...
Türkiye doğalgaz buldu mu?Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın 'müjde' ifadeleri dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Konuşmanın ardından sosyal medyada Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu iddiası ortaya atıldı. Erdoğan'ın cuma günü yapacağı açıklamanın detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye doğalgaz buldu mu? Doğalgaz metreküp 2020 fiyatı ne kadar? Tuna 1, Kıyıköy...
Türkiye doğalgaz buldu mu? Doğalgaz metreküp 2020 fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışına katıldı. Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjde sosyal medya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışına katıldı..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışına katıldı.
Başkent Ankara'da çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, borsaların ve dünya basınının seyrini değiştirdi.
'MÜJDE' SÖYLEMİ DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Başkan Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması o saate kadar primli seyreden Borsa İstanbul tırmanışa geçti.
Borsa İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.
BLOOMBERG "DOĞALGAZ" DEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma gününü işaret ederek 'Bir müjde vereceğim' sözlerinin ardından çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.
Bloomberg'in haberine göre; Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı buldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde doğalgaz olarak yorumlandı. Keşfin ardından Türkiye'nin sondaj gemisinin Kanuni'nin yola çıktığı kaydedildi.
BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu 'müjde' hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece" ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS AŞISI MI BULUNDU?
Piyasada konuşulan, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz mı buldu" iddiasının dışında bir diğer iddia ise "Türkiye koronavirüs konusunda bir tedavi veya aşı bulmuş olabilir" iddiası oldu.
Türkiye'de tüm gözler Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberine çevrildi.
BORSA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ
Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.125,80 puana kadar yükselerek günü yüzde 2,95 artışla 1.124,71 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artan yüzde 6,30 ile elektrik oldu.
Analistler, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında düşüşler yaşandığını ifade ederek, 7,35 seviyesinde işlem gören dolar/TL'nin, 7,21'e kadar gerilediğini ve şu dakikalarda 7,28 seviyesinde seyrettiğini söyledi.
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