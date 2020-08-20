AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılına ilişkin 3. dönem sınavları ile ilgili açıklama geldi. Mezun olabilmek ve kredi notunu yükseltmek için 3. dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler, 3. dönem sınavlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL 3. dönem sınavı olacak mı? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.