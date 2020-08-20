İstanbul'da kan donduran cinsiyet değişikliği ameliyatı

20 yaşındaki Coşkun B., yurtdışında yaşıyordu. Genç adam, çocukluk yıllarından beri kendisini kadın olarak hissettiğini söyleyerek, psikiyatri ve psikolog tedavisi almaya başladı. Uzun yıllar devam eden tedavi sonrası özel bir klinik kadın olmasının zorunlu bir hal olduğunu belirten bir rapor verdi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ KADIN OLDU

Rapor sonrası Coşkun, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul Şişli'de özel bir hastane bulan genç, ameliyat için yetkililerden gerekli bilgileri aldıktan sonra 50 bin liraya el sıkıştı.

KANAMASI DURDURULAMADI

20 Temmuz günü İstanbul'a gelerek ameliyat masasına yatan Coşkun B., artık kadın olmuştu. Gence, cinsiyet değişikliğinden sonra kadınsal uzuvlar eklenmiş ve hormon tedavisi başlamıştı.

Fakat iddiaya göre, özel bölgesi sürekli olarak kanıyordu. Aradan günler geçmesine rağmen kanı durmayan genç, yeniden hastaneye başvurunca bağırsaklarının bir kısmının parçalandığını anladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Başka bir hastaneye giderek muayene olan Coşkun B.'nin ameliyatının eksik ve yanlış yapıldığı tespit edildi. Hayatının tehlikede olduğu belirlenen 20 yaşındaki genç, kendisini ameliyat eden Doçent Doktor Harun Ö. hakkında şikayetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN-SABAH