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Akıncı TİHA'nın ikinci prototipinde ikinci test: 2 saat 26 dakika havada kaldı

Son dakika haberi... BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'Bayraktar AKINCI 'nın (Taarruzi ) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve 'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Akıncı TİHA'nın ikinci prototipinde ikinci test: 2 saat 26 dakika havada kaldı

Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada 2 saat 26 dakika havada kaldı.

Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Akıncı TİHAnın ikinci prototipinde ikinci test: 2 saat 26 dakika havada kaldı AKINCI TİHA'NIN İKİNCİ PROTOTİPİNDE İKİNCİ TEST: 2 SAAT 26 DAKİKA HAVADA KALDI

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