ABD'li eski komutan Ben Hodges'dan Joe Biden'a tepki: Yaptığı doğru değil!

ABD TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ÇALIŞIYOR!

ABD, müttefiğimiz Türkiye tarafından terör örgütü olarak değerlendirilen ve terör örgütü olduğunu bildiğimiz gruplarla çalışıyor. Bizim için en doğru politikanın onlara silah vermek olduğunu düşünmüyorum. Bu, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden düzenlememiz gerektiğini gösteriyor. DEAŞ'a karşı savaşta YPG'ye silah vermek gibi teknik bir karar aldık. Bunun yerel düzeyde bazı teknik faydaları oldu.