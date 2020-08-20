ABD'li eski komutan Ben Hodges'dan Joe Biden'a tepki: Yaptığı doğru değil!
ABD'de demokrat aday Joe Biden başkanlık koltuğuna oturması halinde Türkiye'nin iç siyasetine dizayn vermek için muhalefeti destekleyeceğini açıkça anlattı. Peki ABD'li yetkililer o sözleri nasıl karşıladı? ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri komutanı emekli korgeneral Ben Hodges A Haber'e özel açıklamalar yaptı. İşte dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı…
ABD'de demokrat aday Joe Biden başkanlık koltuğuna oturması halinde Türkiye'nin iç siyasetine dizayn vermek için muhalefeti destekleyeceğini açıkça anlattı. Peki ABD'li yetkililer o sözleri nasıl karşıladı? ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri komutanı emekli korgeneral Ben Hodges A Haber'e özel açıklamalar yaptı. İşte dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı…
BIDEN'IN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL!
Üst düzey bir başkan adayının eski başkan yardımcısının bir NATO müttefikinin iç politikası hakkın konuşmasına biraz şaşırdım. Bu bana doğru gelmiyor.
ABD'de herhangi bir üst düzey yetkilinin liderinin bir NATO müttefiğinin iç işlerine dair yorum yapması ya da taraf seçmesi uygun değil. Tıpkı bizim Rusya'nın ya da Çin'in Kasım'daki seçime müdahale etmesini istemememiz gibi.
ABD TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ÇALIŞIYOR!
ABD, müttefiğimiz Türkiye tarafından terör örgütü olarak değerlendirilen ve terör örgütü olduğunu bildiğimiz gruplarla çalışıyor. Bizim için en doğru politikanın onlara silah vermek olduğunu düşünmüyorum. Bu, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden düzenlememiz gerektiğini gösteriyor. DEAŞ'a karşı savaşta YPG'ye silah vermek gibi teknik bir karar aldık. Bunun yerel düzeyde bazı teknik faydaları oldu.
"PKK İLE ÇALIŞIRSAK TÜRKİYE BİZE GÜVENMEZ"
Stratejik olarak ise bir hataydı. Çünkü Türk müttefiklerimizin ABD'ye olan güvenini sarstı. Türkiye ile güveni yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Eğer bir terör örgütüyle yakından çalışmaya ve onları silahlandırmaya devam edersek Türkiye'nin bize güveneceğini düşünmüyorum.
"WASHINGTON TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ UNUTMAMALI"
Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanıyor. Özelikle de 1952'de Türkiye'nin NATO'ya katılmasından sonra önem kazanıyor. Bence ABD Türkiye'nin haritadaki yerine bakmayı unutuyor. Türkiye'nin önemini unutuyoruz. Bush döneminde, birliklerimizi Türkiye üzerinden Irak'a sokabilmeyi ummuştuk. Türkiye bunu reddetmişti.
Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri güncelleme ihtiyacı herhangi bir partiyle ilişkili değil. Uzun süreli, stratejik ilişkimiz hem Türkiye hem de ABD için önemli. ABD'de her kim göreve geçecekse bunu değerlendirmeye almalı. Bence Washington'daki dış politika elitlerinin çoğu Karadeniz bölgesinin stratejik önemini açık bir şekilde görmeye başladı.
Bence ABD, Türkiye ve diğer NATO müttefikleri yakın bir şekilde çalışmalı. Biden'ın politikasının ne olacağını bilmiyorum ama bence ABD'de artık daha çok insan Karadeniz'in hepimiz için önemli olduğunu anlamaya başladı.