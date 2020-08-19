Son dakika haberleri: MSB'den flaş YAŞ kararı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın sitesi ve Twitter adresinde yer alan mesajda, "23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.