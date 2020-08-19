Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları neler?
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'da başladı. Toplantıda artan vaka sayısı ve aşı ile ilgili yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Alınacak tedbirler, aşı ve kısıtlama açısından hangi kararların alındığı araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, salgına yönelik yeni tedbirler ele alınıyor. Toplantıda virüsün seyrine göre yeni tedbirler masaya yatırılıyor. Saat 17.00'de başlayan toplantının ardından saat 19.00'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
GÖZLER BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDA
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak.
Geçtiğimiz hafta 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplantının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI EĞİTİM TAKVİMİ KESİNLEŞTİ
Bilim Kurulu toplantısının ardından geçen hafta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirmişti.