Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları neler?

Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Alınacak tedbirler, aşı ve kısıtlama açısından hangi kararların alındığı araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, salgına yönelik yeni tedbirler ele alınıyor. Toplantıda virüsün seyrine göre yeni tedbirler masaya yatırılıyor. Saat 17.00'de başlayan toplantının ardından saat 19.00'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.