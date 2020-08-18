aol.meb.gov.tr: AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Son dakika haberi... AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, heyecan içinde açıklanacak sonuçları bekliyor. Kimi öğrenci mezun olabilmek için kimi öğrenci ise kredi notunu yükseltebilmek için katıldığı 2. dönem sınavının hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, açık lise 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının daha önce 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak AÖL çalışma takviminde sonuç bilgisi kaldırıldı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

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