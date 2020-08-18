Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.
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ULUSLARARASI KONULAR KONUŞULDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.
ULUSLARARASI KONULAR KONUŞULDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.