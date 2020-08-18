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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü

Son dakika haberleri... , resmi ziyaretler kapsamında geldiği 'da Devlet Başkanı ile görüştü.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

ULUSLARARASI KONULAR KONUŞULDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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