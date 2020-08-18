18 Ağustos 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3 uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Resmi Twitter hesabından 3 paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3 uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı tedbir uyarısı yaparak, "Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

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