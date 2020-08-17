Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Haki Taş'ın ailesine taziye mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Haki Taş'ın ailesine başsağlığı diledi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Haki Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.