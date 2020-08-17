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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Haki Taş'ın ailesine taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan , 'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu 'ın ailesine başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Haki Taş'ın ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Haki Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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