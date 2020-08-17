Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Şentop da yer aldı.
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Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.