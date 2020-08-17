17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Başkanı Şentop da yer aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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