17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı , salgını hakkında bir kez daha maske uyarısı yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var." diyerek uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

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