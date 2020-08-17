HDP'den Muş'ta koronavirüs halayı
Koronavirüs uyarılarını hiçe sayan HDP, Muş'ta gençlik şöleni düzenledi. Türkiye, koronavirüsle mücadelesiyle dünya çapında takdir görürken, HDP tedbirlerin gerekli ölçüde alınmadığı iftirasında bulunmuştu. HDP, tüm tedbirleri ve uyarıları hiçe sayarak düzenledikleri etkilikte halay çekti.
Muş'un Malazgirt ilçesinde HDP tarafından düzenlenen gençlik şölenine katılan iki milletvekili sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.
HDP Malazgirt İlçe teşkilatı tarafından ilçe parti binasında, 'Gençlik Buluşmaları' adı altında müzik grubununda yer aldığı organizasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 saat süren organizasyona 35 kişi katıldı.
KURALLARI HİÇE SAYDILAR, KORONAYA DAVET ÇIKARDILAR
Aralarında HDP milletvekilleri Şevin Coşkun ve Gülistan Koçyiğit'in de bulunduğu yaklaşık 35 kişi halay çekerek sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
KONSER FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI
Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.08.2020 tarihinde aldığı kararla kentte açık ve kapalı alanlardaki konser faaliyetlerini yasaklamıştı.
HDP'Lİ VEKİL ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, daha önce yaptığı açıklamada Muş genelinde koronavirüs tedbirlerine dair önlemlerin alınmadığını belirtmişti.