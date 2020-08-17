HDP'den Muş'ta koronavirüs halayı

Muş'un Malazgirt ilçesinde HDP tarafından düzenlenen gençlik şölenine katılan iki milletvekili sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.



HDP Malazgirt İlçe teşkilatı tarafından ilçe parti binasında, 'Gençlik Buluşmaları' adı altında müzik grubununda yer aldığı organizasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 saat süren organizasyona 35 kişi katıldı.