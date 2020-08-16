16 Ağustos 2020, Pazar
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MSB açıkladı: 8 terörist gözaltına alındı

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  bölgesinde 8 /’li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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MSB açıkladı: 8 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
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