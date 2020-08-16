AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavının detayları paylaşıldı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınav gününü beklemeye başladı. En çok merak edilenler arasında sınavın nasıl yapılacağı oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? Yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.