Geri sayım başladı! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? Yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Yaz okulu kayıtlarını tamamlayan öğrenciler sınavın nasıl gerçekleştirileceğini araştırmaya başladılar. Mezun olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nden açıklamaları takip ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? Yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...
AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavının detayları paylaşıldı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınav gününü beklemeye başladı. En çok merak edilenler arasında sınavın nasıl yapılacağı oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? Yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?
Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.
NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?
Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020
Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020
Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020
Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021