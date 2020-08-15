Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kareyle uyardı: Marttan beri riskli

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. Koca, "Ağustosun tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli" dedi.

SOSYAL HAYATINIZI KONTROLLÜ YAŞAYIN

Koca, "DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun." ifadelerini kullandı.