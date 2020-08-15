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Son dakika: Büyük coşkuyla karşılandı! Başkan Erdoğan Rize Güneysu'da

haberi... Başkan , çeşitli programlara katılmak üzere geldiği 'nin ilçesinde vatandaşları selamladı. Vatandaşların Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Büyük coşkuyla karşılandı! Başkan Erdoğan Rize Güneysu'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşları selamladı.



VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ
Vatandaşların, baba ocağında bulunan Başkan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunması gözlerden kaçmadı.

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