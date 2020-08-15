Son dakika: Büyük coşkuyla karşılandı! Başkan Erdoğan Rize Güneysu'da
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşları selamladı. Vatandaşların Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşları selamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşları selamladı.
VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ
Vatandaşların, baba ocağında bulunan Başkan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunması gözlerden kaçmadı.