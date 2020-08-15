Son dakika: Oruç Reis F-16'lara emanet!

GECELERİ 'YARASA' GÖRÜŞÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Konya, Eskişehir, Balıkesir üslerindeki Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait uçaklar Dalaman Meydan Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Oruç Reis, geceleri uçaklarında Lantrin (düşük tutumlu navigasyon ve geceleri kızılötesi hedefleme) sistemi takılı Balıkesir Bandırma Üssü'nde konuşlanan "Yarasa" filoya ait F-16'lara emanet. Pilotlara geceyi gündüz yapan, hedefi lazerle işaretleyen sistemin iki ayrı ayağı var. Sistemlerden biri gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel görüş sunuyor. Diğeri de lazerle hedefi işaretliyor. Bu sayede çok hassas atış sağlanıyor. Havadan İhbar ve Kontrol uçaklarıyla Adana İncirlik'te konuşlanan Havada Yakıt ikmal uçakları da Doğu Akdeniz'de görev üstleniyor.

Sabah