Karamsarlar yine hayal kırıklığına uğrayacak!

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte güven endeksleri, konut-otomobil satışları, PMI verilerinin ardından sanayi üretimindeki yükseliş de bu yılın büyüme ile kapatılacağının sinyalini güçlendirdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi Kovid-19 salgını sürecinde normalleşmenin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17.6 ile piyasa beklentisi olan 4.7'nin çok üstünde arttı. Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 0.1 artış ile 3 ay aradan sonra pozitif bölgeye geçti. Türkiye ayrıca dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülke arasına girdi.Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sanayi üretim endeksine ilişkin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17.6'lık artışla haziran ayında Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde Ekonomik İstikrar Kalkanı ve İstihdam Kalkanı paketleriyle alınan önlemler, sağlanan desteklerle salgının reel sektör ve vatandaş üzerindeki etkileri hafiflerken, normalleşme süreciyle birlikte çarklar yeniden dönmeye başladı.Temmuz ayında açıklanan güven endeksinden sanayi üretim rakamlarına, konut satışların ihracata birçok göstergede iyileşmeler sürüyor.Sanayi üretimi salgının yoğun hissedildiği nisanda ciddi şekilde düşerken, mayıs ve haziranda çok güçlü toparlandı. Martta 113.9 olan sanayi üretim endeksi, nisanda 78.1'e indikten sonra, mayısta 84'e, haziranda ise 113.7'ye çıktı. Sanayinin alt sektörleri bir önceki aya göre incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19 arttı. Ara malındaki yüzde 17'lik ve sermaye malındaki yüzde 20.8'lik çift haneli artışlar yatırım talebi açısından güçlü sinyal verdi. Aylık bazda endeksin tüm alt kalemlerinde yükseliş yaşandı.Hafta içinde yaptığı "Ekonomide milli bağımsız mücadelesi veriyoruz" açıklamasına tüm Türkiye'den destek alan Bakan Albayrak, konuyla ilgili olarak da bir mesaj yayımladı. Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli olduğuna işaret eden Bakan Albayrak, "Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.Albayrak videolu mesajında, Türkiye'nin paradigma değişikliği başlattığının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu: "Ekonomi ve enerji politikaları başta olmak üzere güvenlikte, savunma sanayisinde, tamamında Türkiye başka bir yola girdi. Bu zihniyete akıl veren, parmağında oynatan kişilere buradan sesleniyorum. Bu ülkenin anahtarı bu ülkede milli iradeyi teslim etmiş, seçimle bu yetkiyi almış iktidardır. Başkalarında değildir. Bu iktidar, bu lider ilk günden itibaren bunu nasıl vermediyse yine vermeyecek. Bize düşen görev saldırılmaya muhatab olmaksa da çekeceğiz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Emin olun zerre kadar bizi etkilemiyor."Toparlanmanın güçlendiğine ilişkin diğer bir veri de ciro endekslerinden geldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 arttı. Endeks, 216.2 ile 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haziranda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 8.7, inşaat ciro endeksi yüzde 29.2, ticaret ciro endeksi yüzde 19.3 artarken hizmet ciro endeksi yüzde 18.3 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 19.5 arttı. Haziranda aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 19, inşaat ciro endeksi yüzde 10.3, ticaret ciro endeksi yüzde 22.6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14.1 yükseldi. Öte yandan mayısta 3 milyar 782 milyon dolar olan aylık cari açık, haziranda 2 milyar 964 milyon dolar olarak gerçekleşti.Haziran ayı sanayi endeksinde, sermaye ve ara malı kalemlerinde çift haneye varan artışların yatırım talebi açısından güçlü bir sinyal verdiğine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Ufuk 2020&Ufuk Avrupa Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından sevindirici" diye konuştu. Bakan Varank, bu rakamların Türkiye açısından bir sürpriz olmadığını belirterek, "Zorlu geçen nisan ayının ardından, mayıs ve haziranda ekonomik canlanma hız kazandı. Haziranda düzenlediğimiz 859 belgeyle, teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, geçen senenin yüzde 14 üzerinde" dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin salgınla mücadeleden diri çıkmasının ve her koşulda üretimden kopmamasının karşılığını almaya başladığına işaret etti. Avdagiç, "Üreticilerimiz yavaş yavaş da olsa Çin'den pay alıyor. Küresel markaların, dünya değer zincirinin güçlü aktörlerinin Türk firmalarıyla temasları artıyor. Hatta düne kadar bizim kapısında beklediğimiz kimi dev alıcıların şimdi bizim kapımıza kadar gelerek pazarlığa oturduklarına şahit oluyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. Şimdi bu gelişmeyi kalıcı hale getirmek önemli" dedi. Avdagiç ayrıca döviz kurunun bir süre sonra makul seyre döneceğini kaydetti.

Sabah