İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dünyaya Mavi Vatan mesajı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.



Altun mesajında,"Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle, Libya'da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis'in imanı, Menderes'in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.



İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle, Libya'da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis'in imanı, Menderes'in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz! pic.twitter.com/venXsvgnLt — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 15, 2020