Emine Erdoğan dünyaca ünlü aktör Aamir Khan'ı Huber Köşkü'nde kabul etti

Aamir Khan görüşmede ayrıca, bağımlılık ile yürüttüğü diğer sosyal sorumluluk çalışmalarını anlattı, eşiyle Hindistan'da yağış almayan yerlere su götürebilmek için kurdukları Su Vakfı hakkında bilgi verdi.

Eşinin Türkiye'de kısa bir süre yaşadığını ve Türk halkıyla hızlıca kaynaştığını, iki toplumun çok fazla benzer özellikleri olduğunu belirten Khan, sinema alanına Müslüman olan annesinin etkisiyle nasıl yöneldiğini paylaştı.