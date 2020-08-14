Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan Bağımsızlık Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 'Pakistan'ın Bağımsızlık Günü' için kutlama mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında: "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum."