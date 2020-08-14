Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan Bağımsızlık Günü mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü sebebiyle Urduca ve İngilizce olarak bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 'Pakistan'ın Bağımsızlık Günü' için kutlama mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında: "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
2 DİLDE PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum."