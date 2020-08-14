Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?

EĞİTİM BİLGİLERİ

1989 - 1996

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina , Türkiye

1986 - 1989

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina , Türkiye

1982 - 1986

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Araştırma Alanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Karakterizasyonu, Mühendislik ve Teknoloji

AKADEMİK UNVANLAR / GÖREVLER

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

2012 - 2017

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak./Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl., Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl.

2006 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl., Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl.

2004 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/Makina Müh., Makina Müh. Böl.

1996 - 2004

Araştırma Görevlisi Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak/Makina Müh., Makina Müh. Böl.

1988 - 1996

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak./Makina Müh., Makina Müh. Böl.

YÖNETİMSEL GÖREVLER

2014 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknokent

2013 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdürü

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu

2013 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu , Abdullah Kanca

2006 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

2006 - 2010

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Malzeme Bilimleri Ve Üretim Teknolojisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü

2006 - 2010

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

2004 - 2005

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği