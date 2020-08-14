Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Hamdullah Çuvalcı kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı nereli? İşte detaylar...
PROF. DR. HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?
EĞİTİM BİLGİLERİ
1989 - 1996
Doktora
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina , Türkiye
1986 - 1989
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina , Türkiye
1982 - 1986
Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina, Türkiye
Yabancı Diller
B2 Orta Üstü
İngilizce
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
2013
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Araştırma Alanları
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Karakterizasyonu, Mühendislik ve Teknoloji
AKADEMİK UNVANLAR / GÖREVLER
2017 - Devam Ediyor
Prof.Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
2012 - 2017
Doç.Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak./Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl., Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl.
2006 - 2012
Yrd.Doç.Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl., Metalurji Ve Malzeme Müh. Böl.
2004 - 2006
Yrd.Doç.Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/Makina Müh., Makina Müh. Böl.
1996 - 2004
Araştırma Görevlisi Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak/Makina Müh., Makina Müh. Böl.
1988 - 1996
Araştırma Görevlisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak./Makina Müh., Makina Müh. Böl.
YÖNETİMSEL GÖREVLER
2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknokent
2013 - Devam Ediyor
Yüksekokul Müdürü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu
2013 - Devam Ediyor
Senato Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu , Abdullah Kanca
2006 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
2006 - 2010
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Malzeme Bilimleri Ve Üretim Teknolojisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü
2006 - 2010
Bölüm Başkan Yardımcısı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
2004 - 2005
Bölüm Başkan Yardımcısı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği
YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.