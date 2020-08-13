Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat ile ilgili flaş detaylar! Babasından şok sözler: Aynı tabancayla...

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE' RAPORU ALMIŞ

Avukat oğlu Altuğ Polat'ın kendisini daha önce 3 kez darp ettiğini belirten Şeref Polat, "Olaydan bir gün önce saat 21.00 sıralarında elleriyle darp etti. Eşim Afiyet İkbal, beni ondan kurtardı. Olay sonrası polise gitmedim. Daha önce dövdüğünde de polise gitmemiştim. Altuğ'un beni dövdüğünü Tolga'ya söylemedim. Ama Tolga'nın eşine söyledim. Bankada 1 milyon TL kadar dondurulmuş param, 300 dönüm kadar arazim ve 4 bin metrekare arsam vardır. Oğlum Tolga'nın, Altuğ ve eşim Afiyet İkbal'i dövdüğüne şahit olmadım ve duymadım. Ben iki oğluma da vasiliğimi vermek istemem. Zaten bir ay önce Kurttepe'deki Ruh Sağlığı Hastanesi'nden akıl sağlığım yerindedir şeklinde doktor raporu almıştım. Ertesi günkü mahkemeye sulunacaktı. Oğlum Tolga, hiçbir zaman bana kredi çektirmek istemedi. 2-3 ay kadar önce 'Tarım kredisi çeksek ne olur?' dedi. Ama öylece kaldı. Üzerine bir daha konuşmadık. Oğlum Tolga, hiçbir zaman 'Bana senin vasin olayım' diye bir beyanda bulunmadı" dedi.