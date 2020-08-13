13 Ağustos 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı: Kazananlar arasında olalım

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı , yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı: Kazananlar arasında olalım

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınının tüm dünyada her alanda hayatı etkilediğini belirtti.

Sağlığın salgının en dramatik tarafı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım."

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