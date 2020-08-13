Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 1 saatlik seyahat süresi 6 dakikaya inecek!

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 Km'lik Malkara – Çanakkale kesiminde %62.5'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lirayı, akaryakıt tasarruf tutarının da 102 milyon lirayı bulacağını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız projemiz ile zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 567 Milyon lira tasarruf sağlayacak" dedi.

OTOYOLUN, KÖPRÜYÜ DE KAPSAYAN MALKARA-ÇANAKKALE KESİMİNDE %62.5'LİK FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, çalışmaları kesintisiz devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin; 88 km'si otoyol, 13 km'si bağlantı yolu olmak üzere 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Kesiminde ve bu kesim kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 62,5'lik fiziksel gerçekleşme sağlandığını belirtti.