Son dakika: PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü? Bakandan ilk açıklama geldi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasına cevap verdi ve önemli açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu terörle mücadele konusunda "Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütü "PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü" yönünde çıkan iddialar hakkında açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, "Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.
"OPERASYONLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"
Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.
KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR
Cemil Bayık, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor. Bu listede bulunan kişilerin ihbarı halinde 10 milyon liraya kadar ödül veriliyor.