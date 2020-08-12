Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye genelinde bir takım önlemler alınıyor. Her hafta toplanan Bilim Kurulu, yeni tedbirler ve son gelişmeleri görüşmek için bugün yeniden toplanacak. Bu hafta ele alınacak konular arasında 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ön plana çıkacak. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte toplantı ile ilgili bilgiler...

Bilim Kurulu son olarak 22 Temmuz'da toplanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı açıklamada bulunarak, virüsle mücadelede bayram boyunda dikkat edilmesi gerekenleri açıklamıştı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı haftalık olarak gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu bu haftaki toplantısını 12 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Toplantının saati henüz bilinmiyor.