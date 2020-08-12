Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs salgınına ilişkin alınacak tedbirlerin ve son gelişmelerin görüşeceği toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. En çok aranılanlar arasında ise okulların açılış tarihi yer alıyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte merak edilenler...
Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye genelinde bir takım önlemler alınıyor. Her hafta toplanan Bilim Kurulu, yeni tedbirler ve son gelişmeleri görüşmek için bugün yeniden toplanacak. Bu hafta ele alınacak konular arasında 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ön plana çıkacak. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte toplantı ile ilgili bilgiler...
Bilim Kurulu son olarak 22 Temmuz'da toplanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı açıklamada bulunarak, virüsle mücadelede bayram boyunda dikkat edilmesi gerekenleri açıklamıştı.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı haftalık olarak gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu bu haftaki toplantısını 12 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Toplantının saati henüz bilinmiyor.
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ GÖRÜŞÜLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1185 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 226 bin 155 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, vaka sayısı 243 bin 180, vefat sayısı 5 bin 873 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."
YURT GENELİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığının tespiti amacıyla Türkiye genelindeki denetimler erken saatlerde başladı.
Yaya ekipler, belirlenen güzergah boyunca maske takmayan vatandaşları ikaz etti, sosyal mesafe uyarısında bulundu. İkazlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, polis araçlarından sürekli temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine ilişkin anonslar yapıldı.
Araç yoğunluğu olan caddelerde yapılan denetimlerde ise sürücü ve yolcular maske ve mesafe konusunda ikaz edildi.