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Son dakika: Gaziantep'te orman yangını: 5 dekarlık alan kül oldu

Son dakika haberine göre 'in İslahiye ilçesindeki ve 'ne bağlı mevkiinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 5 dekarlık alan kül oldu.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Gaziantep'te orman yangını: 5 dekarlık alan kül oldu

İslahiye ilçesi Yeni Mahalle ve Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Kurtini Tepesi mevkiinde etkili olan yangın, 5 dekarlık alanı kül etti. Çıkış sebebi belirlenmeyen yangına, ihbar üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra yangını gören vatandaşlar müdahale etti.


Yeni Mahalle Muhtarı Aziz Güneş, "Yangın kontrol altına alındı yangını ilk gördüğümüz anda gelerek alevin önündeki pürleri toplayarak yangının yayılmasını engelledik elimizden gelen çabayı gösterdik her tarafımız su içinde kaldı Allah devletimize zeval vermesin devletimizi daim etsin" dedi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

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