Son dakika: Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler iptal olacak mı? Yeni düğün genelgesi yayımlandı mı?

Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler iptal olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde geçici süreyle yasaklanan düğün ve nişan törenleri, normalleşme süreci sonrasında yeniden serbest hale getirildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerde mesafe kuralına uyulmaması endişe yaratıyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler iptal olacak mı? Yeni düğün genelgesi yayımlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

DÜĞÜNLER 2 SAAT Mİ OLACAK?

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci ile birlikte düğünler yeniden yapılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından düğün ve nişan gibi merasimlerde uyulması gereken kuralları içeren genelgeler de yayınlandı. Fakat özellikle bazı illerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmamasının tespiti üzerine, valilikler tarafından kararlar alındı.