Son dakika: Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler iptal olacak mı? Yeni düğün genelgesi yayımlandı mı?
Düğünler 2 saat mi olacak? Pandemi döneminde düğünler ve nişan törenleri geçisi süreyle yasaklanmıştı. 1 Haziran'da Normalleşme süreci ile düğünler yeniden yapılmaya başlanmıştı. Son dönemlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyum sağlanmaması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanması sonrasında yeniden yasak gelip gelmiyeceği merak ediliyor. Peki, Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler iptal olacak mı? Yeni düğün genelgesi yayımlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler iptal olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde geçici süreyle yasaklanan düğün ve nişan törenleri, normalleşme süreci sonrasında yeniden serbest hale getirildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerde mesafe kuralına uyulmaması endişe yaratıyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler iptal olacak mı? Yeni düğün genelgesi yayımlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
DÜĞÜNLER 2 SAAT Mİ OLACAK?
Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci ile birlikte düğünler yeniden yapılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından düğün ve nişan gibi merasimlerde uyulması gereken kuralları içeren genelgeler de yayınlandı. Fakat özellikle bazı illerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmamasının tespiti üzerine, valilikler tarafından kararlar alındı.
Buna göre Malayta ve Bursa'da düğünler 2 saat süre ile sınırlandırıldı.
Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler için yeni önlemler aldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, nişan ve sünnet düğünleri, aynı gün içinde en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılacak. Bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek.
Düğün konvoyları ise en fazla 10 araç ile oluşturulacak. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.
BURSA VALİLİĞİ DÜĞÜNLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
"Son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada düğünler ve mevlidler ile asker uğurlama eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır."
Tüm etkinliklerin 10.00 ile 24.00 saatleri arasında, 2 saatte bitecek şekilde planlanması gerektiği anlatılan açıklamada, saat aralığının kolluk birimleri ile kaymakamlıklara dilekçeyle bildirilmesi gerektiği kaydedildi.
Düğün, nişan, kına, mevlid, sünnet törenlerinin mümkünse açık alanda ve 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde yapılması istenilen açıklamada, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
MALATYA VALİLİĞİ DÜĞÜNLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düğünlerde oluşan kalabalıklara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.
Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.
Açık ve kapalı düğün salonlarında yapılan düğünlerin aynı gün içerisinde 10.00-23.00 saatleri arasında en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılmasına karar verildiğini bildiren Baruş, şöyle devam etti:
"İki düğün arasında en az 2 saat bırakılmasına, personel ve çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişiden fazla misafir alınmaması kararlaştırıldı. Sokak ve mahalle aralarında yapılan düğünlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediğinin tespit edilmesi, söz konusu düğünlerin kolluğun kontrolü dışında yapılması nedeniyle denetlenmesinin mümkün olmaması sebebiyle emniyet ve jandarmaya bildirimde bulunmaksızın açık ve kapalı alanlarda düğün, nişan, kına ve benzeri organizasyonların yapılmasının yasaklanmasına, emniyet ve jandarmaya yapılacak bildirimlerde düğünün başlama ve bitiş saatinin belirtilmesine karar verildi."
TAVŞANLI'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI
Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.