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Son dakika: PKK'ya Avaşin'de darbe

Son dakika... , "'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Son dakika: PKK'ya Avaşin'de darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

MSB duyurdu: PKKya Avaşinde darbe MSB DUYURDU: PKK'YA AVAŞİN'DE DARBE

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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